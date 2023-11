Liga : Alavés enfonce un peu plus Almeria

Duel de mal classés dans le cadre de la 12e journée de Liga. Dans l’antre du Mendizorrotza à Vitoria-Gasteiz, Alavés, dix-septième au coup d’envoi, accueillait Almeria, lanterne rouge du championnat. Malgré une domination sans partage des locaux au cours du premier acte, le tableau d’affichage n’évoluait pas et les deux formations rentraient dos à dos à la pause.

Au retour des vestiaires et après un penalty manqué juste avant la fin du premier acte, Alavés trouvait finalement la faille dans le dernier quart d’heure grâce à Alexander Sedlar (1-0, 79e). Avec ce résultat, Alavés grimpe à la quatorzième place. De son côté, Almeria est plus que jamais au fond du trou avec 4 petites unités et aucune victoire…