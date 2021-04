Real Madrid : Sergio Ramos vise un retour pour la demie retour contre Chelsea

Absent depuis le 16 février et le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre l'Atalanta, Sergio Ramos en est à huit matches ratés à cause de blessures musculaires et du Covid-19, qu'il a contracté il y a quelques jours. Et avec la course au titre en Liga et les demi-finales de C1 contre Chelsea, le Real Madrid va avoir besoin de son capitaine et défenseur central. Cependant, son retour ne devrait pas se faire prochainement.

Selon AS, le principal concerné a pour objectif de revenir dans le XI de départ pour la demi-finale retour de Ligue des Champions face aux Blues prévue le mercredi 5 mai. S'il retrouve ses sensations rapidement, Sergio Ramos pourrait même jouer quelques minutes juste avant, contre Osasuna en Liga samedi prochain. Mais comme le précise le média madrilène, aucun risque ne sera pris, comme pour tous les autres joueurs blessés cette saison à la Casa Blanca.