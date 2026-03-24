EdF : les Bleus pourraient rencontrer les Celtics à Boston

L’Équipe de France a pris la direction de Boston ce mardi matin pour lancer sa tournée américaine, marquée par deux rencontres amicales face au Brésil et à la Colombie. Après avoir quitté Clairefontaine, les hommes de Didier Deschamps vont poser leurs valises au Four Seasons, en plein cœur de la ville, un lieu qu’ils retrouveront également lors du Mondial 2026. À leur arrivée, les Bleus se contenteront d’un travail léger en salle afin de récupérer, avant une première séance sur le terrain prévue le lendemain.

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En marge de ce séjour, une rencontre avec les Boston Celtics prend de l’ampleur selon RMC Sport. Les joueurs français pourraient assister au choc NBA face à Oklahoma City au TD Garden, mercredi, mais l’option privilégiée reste un échange plus privé entre les deux équipes, directement à l’hôtel des Bleus. Des discussions sont en cours pour organiser ce moment, qui viendrait enrichir le programme déjà dense des Tricolores sur le sol américain.