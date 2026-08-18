«Aucun risque je vais bien» : Jamal Musiala rassure sur son état de santé

Jamal Musiala a décidé de prendre la parole après les deux malaises dont il a été victime en l’espace de seulement trois jours. L’international allemand, qui s’est une nouvelle fois effondré mardi lors du match amical disputé face à Heidenheim, a tenu à rassurer rapidement son entourage, les supporters du Bayern Munich et plus largement tous ceux qui se sont inquiétés pour lui. Après un premier épisode similaire contre le RB Leipzig samedi, le milieu offensif de 23 ans avait une nouvelle fois été victime d’une soudaine faiblesse quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Une répétition forcément préoccupante à quelques jours de la reprise de la Bundesliga, mais Musiala assure aujourd’hui que sa situation est prise en charge et qu’il se trouve dans de bonnes conditions médicales.

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Le joueur du Bayern Munich a ainsi apporté des précisions importantes sur l’origine de ces épisodes. Musiala explique avoir identifié des absences temporaires et très brèves, qu’il décrit comme liées à un dysfonctionnement neurologique et qu’il estime bien traitables. Il assure également qu’il n’existe actuellement « pas de risque supplémentaire », un élément particulièrement rassurant après les images de ses deux chutes rapprochées. Le jeune Allemand affirme par ailleurs être entouré par les meilleurs soins médicaux et se montre optimiste pour la suite. Alors que les interrogations étaient nombreuses depuis samedi, cette prise de parole permet donc de mieux comprendre ce qui lui arrive et surtout de rassurer sur son état actuel.

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Musiala rassure sur son état

« La chose la plus importante d’abord, je vais bien. Je suis particulièrement reconnaissant pour vos messages et votre soutien ! Je comprends que beaucoup d’entre vous soient inquiets. J’aimerais vous expliquer un peu. J’ai temporairement et brièvement identifié les absences qui se sont produites en moi mais qui sont bien traitables, qui sont attribuées à un dysfonctionnement neurologique. Cela peut mener aux derniers moments qui se sont passés, comme contre Leipzig ou même maintenant à Heidenheim. Je sais que cela peut sembler effrayant à première vue, mais pour moi, ils font actuellement partie de ma vie quotidienne. Je suis dans les meilleurs soins médicaux et très optimiste à ce sujet. Le FC Bayern et mon cercle privé sont toujours à mes côtés et me soutiennent sur cette voie. L’important, c’est qu’il n’y a pas de risque supplémentaire. »

Musiala a également tenu à regarder vers l’avenir et à remercier ceux qui l’accompagnent dans cette période particulière. Malgré ces deux épisodes survenus en quelques jours, le joueur allemand ne souhaite pas céder à l’inquiétude et entend continuer à avancer avec le soutien du Bayern Munich, de son entourage et des supporters. « Ce qui m’aide le plus dans cette aventure, c’est, avec mon équipe et votre grand soutien, de continuer à chasser les victoires et les titres », a-t-il conclu. Un message résolument positif de la part du Bavarois, qui veut désormais poursuivre sa préparation avec l’objectif de retrouver les terrains dans les meilleures conditions possibles.