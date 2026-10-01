OM : Pierre-Emile Højbjerg est déjà sur la rampe de départ

Durant cette trêve internationale, l’Olympique de Marseille doit sûrement prier la Bonne Mère pour ne plus avoir de joueurs blessés. Derek Cornelius, Amine Gouiri, Himad Adbelli et Tadjidine Mmadi ont été touchés avec leurs pays. Pour certains, comme Cornelius, c’est plus grave que pour d’autres. Bruno Genesio espère que Pierre-Emile Højbjerg ne subira pas le même sort lors du match de Ligue des Nations ce soir entre le Danemark et le Portugal. Ces derniers jours, le milieu de terrain a fait parler de lui au pays après la défaite 3 à 2 face à la Norvège.

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«Le problème, c’est qu’on a deux joueurs du même profil au milieu de terrain (Morten Hjulmand et lui-même, ndlr). Peut-être que l’entraîneur devrait en choisir un et laisser l’autre sur le banc. Au final, nous devons penser au bien de l’équipe et non à notre propre intérêt. Je ne suis pas trop fier (de faire cette déclaration, ndlr). Bien sûr, c’est à l’entraîneur de trouver la composition qui lui convient. Ce n’est pas à moi de décider qui joue. Mais comme je le dis… On voit bien que ça ne marche pas. C’est un peu gênant.»

Højbjerg a déjà des courtisans

Des déclarations qui ont provoqué un tollé. PEH a par la suite présenté ses excuses. « Je suis humain. Une personne qui aime l’équipe nationale, le Danemark et le football. Quand je suis déçu par une défaite comme hier (jeudi dernier), après un retour par ailleurs génial, une Coupe du Monde manquée, les émotions se mélangent et je dis des choses sans réfléchir.» On a connu le Danois plus à l’aise pour se défendre. Cette coupure internationale ne se passe donc pas comme prévue pour le milieu, qui a aussi connu des semaines difficiles à Marseille. Proche de signer à Newcastle cet été, il a fait machine arrière.

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Ce qui a provoqué la colère de Frank McCourt, qui s’attendait à le vendre. Malgré des intérêts venus d’Italie, il est resté en Provence. Le brassard lui a été retiré. Mais il est autorisé à présent à l’enfiler de nouveau. Utilisé à 6 reprises cette saison, toujours en tant que titulaire, il a marqué un but. Bruno Genesio compte sur lui. Mais pour combien de temps ? Ce jeudi, La Gazzetta dello Sport révèle que la Juventus, qui veut recruter un milieu expérimenté, fait toujours de lui sa priorité. La Vieille Dame estime qu’elle peut convaincre le joueur, d’autant qu’il n’est pas jugé invendable par l’OM. La Fiorentina surveille aussi son cas. Sous contrat jusqu’en 2028, son prix est estimé à 15 M€ par transfermarkt.