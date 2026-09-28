Équipe de France, Zinedine Zidane : « c’est ce que je veux pour mon équipe »

C’est un Zinedine Zidane sans voix qui s’est présenté au micro de TF1 après la rencontre. Sans voix devant la très belle prestation de son équipe de France, et sans voix parce qu’il a donné la sienne, à encourager, replacer et fêter joyeusement le but de Michael Olise. Mais elle était suffisamment audible pour l’entendre donner sa vision de la rencontre. C’est un sélectionneur satisfait qui s’est ainsi exprimé après la victoire 1-0 en Belgique.

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« Oui et pas qu’avec le ballon. Ce soir, pareil, dans la même lignée que le match en Turquie, le terrain était bien meilleur. On était très bon partout, dans le pressing, contre une belle équipe de Belgique. On a tenu, on a été très bon, on a été courageux, on n’a pas eu peur d’aller dans le camp adverse, c’est ce qui m’a plu, c’est ce qu’on veut. On a peut-être un peu baissé en deuxième mi-temps. Mais logique, on a fait 9 changements. Ce qui est top, c’est que tout le monde est concerné, c’est ce qu’on adore », a-t-il lancé.

Pas de onze type

Zinedine Zidane a surtout apprécié de voir que ses choix osés, avec 9 changements par rapport à la première rencontre contre la Turquie, les premières titularisations de Da Cunha, Jacquet, Diouf et Lepaul, ont fonctionné. Et loin de lui l’idée de dégager un onze type. « Justement, on est tous concernés. Ce que j’aime dans cette équipe, tout le monde se sent concerné et c’est ce que je veux pour mon équipe. Tout le monde doit être concerné, se dire « je vais amener quelque chose ». Après, c’est à moi de faire les choix, mais à eux d’être prêts. Ils ont tous été prêts. On a fait 9 changements et ils ont tous été exceptionnels », s’est réjoui ZZ, qui a souligné les prestations de Da Cunha, Doué et Jacquet. « C’est difficile de ne parler que d’un joueur. C’est une team (équipe, ndlr) », a-t-il précisé.

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Après une première mitigée en Turquie, où la qualité de jeu n’a pas été au rendez-vous, l’équipe de France a bien plus maîtrisé la rencontre et distillé les promesses d’une nouvelle ère. Le prochain rendez-vous, au Stade de France face à l’Italie, est déjà dans les têtes, mais pour Zidane, l’important est ailleurs. « On a besoin de se reposer. On a beaucoup voyagé, on ne s’est pas beaucoup entraîné. Il me tarde que mes joueurs récupèrent, qu’ils prennent du temps pour eux. On va rentrer chez nous, c’est bien », a-t-il ainsi précisé. Ses joueurs sont ses protégés, et on ne doute pas qu’avec un tel discours, ils auront envie de le ravir une fois de plus vendredi prochain.