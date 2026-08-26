Liverpool : Bajcetic proche d’un retour au Celta de Vigo

Stefan Bajcetic se rapproche d’un retour dans son club formateur annonce Fabrizio Romano. Le Celta Vigo est sur le point de trouver un accord avec le milieu espagnol de 21 ans concernant ses conditions personnelles, alors que Liverpool est disposé à envisager son départ définitif. Formé au Celta, Bajcetic avait quitté Vigo à seulement 16 ans, en décembre 2020, pour rejoindre les Reds contre 250 000 euros. Après avoir explosé sous les ordres de Jürgen Klopp lors de la saison 2022-2023, avec 19 apparitions toutes compétitions confondues, sa progression a été fortement perturbée par les blessures. Il n’a désormais plus disputé la moindre minute avec Liverpool depuis mai 2024.

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Reste désormais à trouver la formule permettant de boucler son retour en Galice. Le Celta souhaiterait que Liverpool libère Bajcetic de sa dernière année de contrat afin de pouvoir le récupérer sans indemnité de transfert. Les Reds pourraient accepter cette solution tout en négociant un pourcentage sur une future revente. Après des prêts au Red Bull Salzbourg puis à Las Palmas en 2024-2025, l’Espagnol n’est jamais parvenu à retrouver une place dans l’effectif de Liverpool. Un retour au Celta, près de six ans après son départ, lui offrirait donc l’occasion de relancer une carrière qui semblait particulièrement prometteuse à ses débuts en Premier League.