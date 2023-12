PL : Manchester United coule à domicile, Sheffield United glane son deuxième succès de la saison

La 16e journée de Premier League se poursuivait ce samedi en fin d’après-midi. L’occasion pour Manchester United de surfer sur sa bonne dynamique après une victoire contre Chelsea en milieu de semaine (2-1) et un mois de novembre parfait à l’issue duquel Erik Ten Hag et Harry Maguire ont respectivement été élus meilleur entraîneur et meilleur joueur de Premier League. Pourtant, à domicile, les Red Devils ont sombré contre Bournemouth. Alors que Dominic Solanke (0-1, 5e) a rapidement donné l’avantage aux Cherries, ces derniers ont pris le large après l’heure de jeu sur deux coups de boutoir signés Philip Billing (0-2, 68e) et Marcos Senesi (0-3, 73e). Dango Ouattara aurait même pu alourdir le score dans le temps additionnel mais la VAR a refusé le but de l’ancien Lorientais. Un lourd revers qui ne permet pas à Manchester United, toujours sixième, d’enchaîner.

La suite après cette publicité

Dans le même temps, Brighton avait l’opportunité de dépasser United. Finalement, les Seagulls ont été accrochés à domicile contre le relégable Burnley. Alors que Wilson Odobert, formé à Troyes, a ouvert le score juste avant la pause (0-1, 45e), Simon Adingra, en forme cette saison, a permis aux hommes de Roberto de Zerbi d’aller chercher le nul (1-1, 77e). 1-1, c’est également le score sur lequel s’est achevée la rencontre entre Wolverhampton et Nottingham Forest (1-1). Pour finir, Sheffield United, lanterne rouge de Premier League, est allé chercher son deuxième succès de la saison contre Brentford (1-0).

Les matches de 16h :

Sheffield United 1-0 Brentford : McAtee (45+1e)

Manchester United 0-3 Bournemouth : Solanke (5e), Billing (68e), Senesi (73e)

Wolverhampton 1-1 Nottingham Forest : Cunha (32e) / Toffolo (14e)

Brighton 1-1 Burnley : Adingra (77e) / Odobert (45e)