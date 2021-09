JT Foot Mercato : les grosses révélations en série qui secouent le FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le départ de la légende Lionel Messi du FC Barcelone est encore loin d'être digéré. Pour le club, les joueurs et les supporters. Le voir sous un autre maillot, en l'occurrence celui du PSG, sont des images douloureuses pour tous les supporters des Blaugranas.

Et histoire de remuer le couteau dans la plaie, le départ de la Pulga a une fois de plus été abordé par Johan Laporta, président du Barça. «Ce qu’il s’est passé avec Messi a été expliqué. Ce sont des données objectives. On nous a mis sous pression avec cette histoire de "ou vous signez l’accord avec CVC ou sinon c’est le fair-play financier". Nous n’avions pas de marge de manœuvre. Il y avait un préaccord (entre LaLiga et CVC) et nous étions pieds et poings liés,» a-t-il lâché lors de son passage dans l'émission Onze, diffusée sur Esport3.

Griezmann n'y est pour rien dans le départ de Messi

La raison du départ de la star argentine était principalement liée aux difficultés financières du Barça. Pour certains, Antoine Griezmann a été l'une des causes, lui qui touchait de jolie émoluments malgré un rendement clairement insuffisant. Mais sur ce point, l'homme fort des Blaugranas a voulu mettre les choses au clair. «Même sans Griezmann et même avec la baisse de salaire des capitaines, nous n’aurions pas pu garder Messi», a expliqué Laporta. Le président barcelonais en a également profité pour faire le bilan du passage du Français en Catalogne et le constat est implacable : «il n’a jamais eu une attitude critiquable. C’est un grand joueur. Il n’était pas fait pour notre système, mais il a toujours eu une bonne attitude. Footballistiquement, ce n’était pas un joueur dont nous avions besoin», a-t-il reconnu. Une erreur de casting en somme.