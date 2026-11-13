France - Italie espoirs : les compositions officielles

Les Bleuets doivent faire mieux que leurs aînés ! Les Espoirs de l’équipe de France affrontent l’Italie ce soir au stade Francis-Le-Basser de Laval, coup d’envoi à 18h30. Après la défaite de l’équipe de Zinédine Zidane hier à Milan (3-1), celle de Gérald Baticle voudra s’imposer avant de partir en Angleterre pour y défier les "Young Lions". Depuis la défaite contre l’Allemagne lors de l’Euro 2025, les Français restent sur onze matchs sans défaite, dont seulement deux matchs nuls, et sont qualifiés aisément pour le prochain Euro. Patouillet sera dans les cages, Ugochukwu portera le brassard, accompagné par Danois et Coulibaly au milieu et Versini, Gomis et Bahoya devant.

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En face, les "Gli Azzurrini" ont remporté dix de leurs onze dernières rencontres et restent sur six succès consécutifs. Les joueurs de Silvio Baldini se sont aussi qualifiés pour la prochaine compétition officielle en terminant premiers de leur groupe, à égalité avec la Pologne. La défense sera composée de Comuzzo, Mané, Chiarodia et Bartesaghi. Fini, Camarda et Cacciamani formeront le trio offensif.

Les compositions

France

Patouillet - Koudou, Gadou, Belocian, Diawara - Ugochukwu, Danois, Coulibaly - Versini, Bahoya, Gomis

Italie

Palmisani - Comuzzo, Mané, Chiarodia, Bartesaghi - Amatucci, Lipani, Dagasso - Fini, Camarda, Cacciamani