Le FC Nantes met 5 recrues estivales à la porte

Le FC Nantes a réalisé un bel exploit en allant s’imposer 2 buts à 0 sur la pelouse de l’Olympique de Marseille. Mais les Canaris restent toujours aussi mal embarqués avec une 16e place au classement de Ligue 1. Pour se sauver, le club de la famille Kita a, comme d’habitude, décidé de passer par le mercato d’hiver. Deiver Machado et Rémy Cabella, buteur contre l’OM, sont déjà arrivés et d’autres recrues sont attendues prochainement sur les bords de l’Erdre.

La suite après cette publicité

Ce ne sera sans doute pas le cas de Zakaria Aboukhlal. Le joueur du Torino devait venir en prêt, mais la piste s’est clairement refroidie ces dernières heures. En revanche, l’offensif Romain Del Castillo (Brest) et les milieux de terrain Ibrahima Sissoko (Bochum) et Mohamed Kaba (Lecce) sont toujours espérés, tout comme l’arrivée d’un défenseur central. Cependant, il risque d’y avoir aussi du mouvement du côté des départs.

La suite après cette publicité

Nantes veut faire de la place pour ses recrues

Avec l’arrivée d’Ahmed Kantari sur son banc en remplacement de Luis Castro, L’Équipe informe que les joueurs ont tous eu un entretien individuel avant la trêve avec leur nouveau coach. Et selon Ouest France, plusieurs éléments ont été avertis qu’il leur serait préférable de plier bagage. Cinq recrues estivales ont en effet été poussées vers la sortie. Il s’agit de Mayckel Lahdo, Amady Camara, Yassine Benhattab, Hyeok-kyu Kwon et d’Hyun-seok Hong.

Tous ces joueurs n’étaient pas convoqués à Marseille et sont invités à quitter le club dès cet hiver afin de faire venir d’autres recrues. Reste maintenant à savoir si Mayence, Alkmaar et Sturm Graz accepteront de casser les prêts respectifs de Hyun-seok Hong, Mayckel Lahdo et d’Amady Camara. En revanche, selon nos informations, une solution pourrait être trouvée pour Yassine Benhattab puisque quasiment tous les clubs de Ligue 2 sont intéressés, de même que des clubs portugais, de Belgique et de Championship, tous séduits par un prêt du prometteur joueur, élu meilleur joueur de National l’an passé.