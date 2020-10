Tirage Ligue des Champions : les réactions du PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-germain est fixé sur son sort. Finaliste de l’édition 2019/2020, le club de la capitale tentera de rééditer son exploit cette saison. Mais avant de penser à soulever la coupe aux grandes oreilles, les Rouge-et-Bleu devront passer la phase de poules. Placé dans le groupe H avec Manchester United, le RB Leipzig et l’İstanbul Başakşehir, le club de la capitale aura fort à faire, même s’il part quand même avec le statut de favori. Interrogé sur le site officiel du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a confié que son équipe restait ambitieuse.

« C’est un réel plaisir de retrouver la Champions League après les formidables émotions que nous avons vécues cet été à Lisbonne. Ce groupe H, avec Manchester United et RB Leipzig, nous offre un tirage avec deux adversaires que nous avons déjà affrontés ces dernières saisons et le champion de Turquie, le club d’Istanbul Basaksehir, que nous allons rencontrer pour la première fois. Nous serons prêts pour cette nouvelle édition. Nous sommes ambitieux et nous respecterons chaque adversaire. Je sais que dans les conditions particulières actuelles que nous vivons, nous pourrons compter sur l’extraordinaire passion qui anime nos fans et qui nous a donné cette force incroyable tout au long de la saison dernière ».

Les Parisiens se méfient

Avant lui, le nouveau capitaine parisien, Marquinhos a évoqué les retrouvailles avec Leipzig (que Paris avait sorti en demi-finale) et MU (qui avait éliminé le PSG en 1/8e la saison d’avant). Et visiblement, le sentiment de revanche sera bien présent lors de la double confrontation avec les Red Devils. « Ce sont des très bonnes équipes, c'est un groupe compliqué, il va falloir faire de très bonnes choses pour passer. Leipzig on les a joué au Final 8 au Portugal, c'est une très bonne équipe. Beaucoup de choses se sont passées dans ce match face à Manchester United, si on peut prendre cela comme une revanche et que cela peut nous aider il n'y a pas de souci, » a ainsi commenté le défenseur central brésilien sur RMC Sport.

Enfin, Ander Herrera s’est arrêté au micro de la chaîne Téléfoot pour évoquer lui aussi un groupe pas si simple que ça. « On a très bien joué le Final 8, on a fait un très bon tournoi, mais on a perdu la finale et on est revanchard. On veut jouer vite et montrer à tout le monde qu’on est prêt à se battre cette saison encore pour la Ligue des Champions même si on a hérité d’un groupe très fort. Tu ne peux pas te relâcher sur un match sinon tu es éliminé. On doit être attentif, se préparer pour chaque match comme (si c'était) une finale. On ne peut pas faire d’erreur sinon on peut rater la phase suivante. » Paris est prévenu et ne compte pas prendre cette poule à la légère.