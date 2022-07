JT Foot Mercato : l'OM vise du lourd pour son mercato

La suite après cette publicité

L'OM passe la seconde

En attaque, ça chauffe pour Justin Kluivert. Selon la presse italienne, l'Olympique de Marseille et la Roma sont de plus en plus proches de tomber d'accord pour le transfert du Néerlandais. Le club phocéen a fait une proposition à hauteur de 10 M€. Ce qui se rapproche fortement des exigences du club de la Louve qui réclame 12 M€. Autre idée pour renforcer le secteur offensif, l'espoir espagnol qui n'a jamais confirmé au plus haut niveau : Gérard Deulofeu. Ce jeudi, Marca explique que l'OM est le club le plus à fond sur ce dossier. Les dirigeants marseillais ont même contacté et discuté avec le joueur et son entourage. La concurrence est forte sur ce dossier et l'Udinese ne lâchera pas son joueur à moins de 20 M€ selon La Gazzetta dello Sport.

L'OM semble décidé à relancer des joueurs en difficulté puisqu'ils ont aussi des vues sur Tiemoué Bakayoko. Lui aussi ne figure pas dans les plans de Chelsea et se retrouve donc dans l'obligation de trouver un nouveau point de chute. Pour le moment, il est encore en prêt à l'AC Milan, mais le champion d'Italie compte briser son prêt. Il existait un accord pour un contrat de 4 ans sous Sampaoli, mais le nouvel entraîneur Igor Tudor bloque sa venue.

Sinon, au milieu de terrain, l'OM pourrait se tourner vers un joueur qu'il connait bien, c'est Amine Harit. Le Marocain est retourné à Schalke 04 à l'issue de son prêt, mais Pablo Longoria est intéressé pour le recruter définitivement. Mais selon nos informations, le FC Porto ou encore Galatasaray songent sérieusement à lui. Enfin en défense, c'est l'international tricolore Jonathan Clauss qui est dans le viseur. Selon nos informations, l'OM a officiellement débuté les négociations avec le RC Lens. Le latéral droit serait séduit à l'idée d'évoluer sous le maillot marseillais. Mais il faudra convaincre les Sang et Or qui réclament 10 M€ pour un joueur qui sera en fin de contrat dans un an.

Deux titis du PSG sur le départs

Dans le reste de l'actu, le PSG s'apprête à réaliser une belle vente pour l'un de ses titis parisiens. Il s'agit de l'attaquant Arnaud Kalimuendo qui a fait son retour dans la capitale après un prêt de deux ans au RC Lens. Si l'intéressé pensait et espérait avoir une chance cette fois-ci, c'est de nouveau raté. Car comme le révèle le journal L'Équipe, le PSG négocie avec Leeds United. Les discussions tournent autour d'un transfert estimé à 22 M€ plus 3 M€ de bonus, soit le montant que le PSG espérait en cas de vente selon nos informations. Reste à savoir si le club parisien se satisfera de ce montant, ou tentera-t-il de faire grimper les enchères en voyant que Leeds va récupérer un beau pactole après la vente de Raphinha au Barça. Sinon, ça avance également pour le départ de Presnel Kimpembe à Chelsea. Selon nos informations, les deux clubs sont entrés en discussions et Thomas Tuchel s'est entretenu avec son ancien joueur pour le convaincre de rallier Londres.

Les officiels du jour

Alexy Bosetti continue l'aventure avec le FC Annecy jusqu'en juin 2024. Le numéro 23, qui a participé à la montée des Haut-Savoyards de National 1 à Ligue 2 s'inscrit dans la durée sur les bords du lac d'Annecy. L'attaquant du FCA a marqué les 6 derniers buts des Reds cette saison en National, lors des 4 derniers matchs. Andrea Cambiaso signe à la Juventus. «Il arrive définitivement de Gênes : il s'agit d' Andrea Cambiaso qui signe un contrat qui le lie à notre Club jusqu'au 30 juin 2027», vient d'annoncer la Vieille Dame. Mesut Özil rejoint lui Istanbul Basaksehir. Après un an et demi passé à Fenerbahçe, Mesut Özil (33 ans) a quitté le club stambouliote. Mais l'ancien pensionnaire d'Arsenal ne quitte pas la Turquie pour autant, ni même la ville. Il vient de s'engager avec la formation de l'Istanbul Basaksehir. Il a signé pour un an (plus une année en option). Dembélé prolonge avec le Barça ! C'est fait ! Alors que son contrat avec le Barça avait pris fin en juin, Ousmane Dembélé va rester en Catalogne. L'écurie barcelonaise a ainsi officialisé la signature de l'ailier tricolore jusqu'en 2024. Enfin, Arturo Vidal rejoint Flamengo. Libre depuis la fin de son aventure à l'Inter Milan, Arturo Vidal a officiellement rejoint Flamengo.