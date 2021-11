JT Foot Mercato : MU en ébullition pour trouver son nouveau coach

La suite après cette publicité

Zidane bloque MU

Nouvel épisode dans le dossier chaud du moment, Manchester United à la recherche de son nouveau coach. Ce n'est plus un secret, Mauricio Pochettino a été désigné comme la cible prioritaire par le board mancunien. Et à en croire le Manchester Evening News, ces derniers seraient passés à l'action. Mais le PSG a rejeté la proposition. Ces derniers voulant certainement sécuriser la venue d'un remplaçant avant toute chose... Problème, le quotidien espagnol AS affirme que Zinedine Zidane ne serait pas très chaud pour arriver à Paris en cours de saison. Il aurait d'autres projets en cours et préférerait attendre encore un peu avant de prendre place sur un nouveau banc.

La folle rumeur Rudi Garcia à MU

Conséquence, MU s'activerait pour trouver un coach intérimaire. Et après la surprenante piste Ernesto Valverde, c'est au tour de ... Rudi Garcia d'être associé aux Red Devils selon The National News. Et l'ancien coach de l'OL ou encore de l'OM aurait même déjà rencontré les dirigeants mancuniens. Sa finale de Ligue Europa avec les Phocéens, sa demi-finale de Ligue des Champions avec les Gones et son passage solide à l'AS Roma expliqueraient cet intérêt. Décidément, la succession d'OGS nous réserve quelques rebondissements...

La sanction est tombée pour Karim Benzema

Karim Benzema va écoper d'un an de prison avec sursis ainsi que 75 000€ d'amende ! Le procès de la sextape de Valbuena est enfin terminé et la sanction est tombée ce matin. Le joueur de la Casa Blanca a été reconnu « coupable de complicité de délit de tentative de chantage », écrit le journal L'Equipe. La condamnation ne devrait cependant pas remettre en question l'avenir du français en sélection. C'est ce qu'avait en tout cas déclaré le président de la FFF Noël le Graet.