Mercato raté, vestiaire sous tension… rien ne va plus à Newcastle !

Le départ précipité d’Eddie Howe à moins de trois semaines du coup d’envoi de la Premier League ne laissait présager rien de bon. Le scénario redouté semble se confirmer. Trois mois après avoir posé ses valises à Newcastle, Matthias Jaissle est déjà rejeté par une majorité de supporters après la nouvelle défaite face à Everton (1-0), la 2e en 4 jours seulement (après l’élimination en League Cup en milieu de semaine dernière). L’entraîneur conserve encore le soutien de sa direction, bien consciente qu’il a hérité d’une équipe qui n’était pas vraiment la sienne même si plusieurs recrues sont arrivées après lui. On pense à Amar Dedic, arrêté par la police ces dernières heures pour le port d’un arc et de plusieurs flèches, Nico Gonzalez et Matias Fernandez-Pardo.

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C’est en partie ce qui lui est reproché par d’autres en interne. L’Allemand de 38 ans fait surtout confiance aux joueurs d’expérience qu’il a à sa disposition comme Jacob Murphy, Joe Willock et Yoane Wissa. Les jeunes éléments arrivés cet été tels que Sean Steur (10 apparitions toutes compétitions confondues) acheté 23 M€ à l’Ajax, Bazoumana Touré (8 bouts de matchs, 2 buts) signé pour 50 M€ en provenance d’Hoffenheim, et Aladji Bamba (27 minutes de jeu reparties en 3 matchs), débarqué de Monaco contre plus de 40 M€ (avec bonus), jouent très peu. Surtout, les Magpies n’affichent aucune identité de jeu, ni aucune régularité depuis le début de la saison, eux qui occupent la 13e place avec seulement trois victoires au compteur.

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Le vestiaire commence à se méfier de Mattias Jaissle

Les matchs se suivent et on ne sait toujours pas dans quelle direction Jaissle souhaite emmener son groupe. «Attack, attack, attack», chantaient les fans lundi dernier à St. James’ Park. «La saison s’annonce difficile pour eux», affirmait Jamie Carragher, lui qui fondait beaucoup d’espoirs sur le technicien au regard neuf et formé au gegenpressing en vogue ces dernières années. «Leur jeu paraît fade et ennuyeux. Je n’aurais jamais pensé dire ça du Newcastle de Jaissle. Quand on pense au modèle dont il vient, Red Bull, à leur style de jeu… Parfois, ce genre d’équipes peut se découvrir en défense, mais avec un jeu offensif, agressif, elle emmène le public avec elle. On n’a absolument rien vu de tout ça. Je suis un peu déconcerté.»

Newcastle doit encore apprendre, mais l’apprentissage est trop lent. Il y a eu quelques déroutes comme à Leeds (4-1) et à Coventry (4-1), un promu. Les pertes cet été de Bruno Guimaraes, Sandro Tonali et Anthony Gordon se font ressentir. Le mercato laisse des traces jusque dans le vestiaire. Certains cadres n’ont pas compris la gestion de l’été par la direction, entre le départ-surprise de Howe et l’arrivée de joueurs trop peu expérimentés à la Premier League. Les consignes de Jaissle commencent également à faire douter quelques éléments. Une image a même surpris lors de la défaite à domicile face aux Toffees lorsque Fabian Schär a jeté au sol le papier où étaient écrites les instructions tactiques de son entraîneur.

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Cet épisode alimente forcément les spéculations de mauvaise ambiance de travail entre Jaissle et son groupe. La direction des Toons préfère se voiler la face pour le moment et refuse tout changement de coach. Envisager de s’en séparer dès maintenant serait un terrible aveu d’échec, 90 jours après que le PDG du club, David Hopkinson, a qualifié l’Allemand de «star». Il faut soutenir coûte que coûte ce choix et tourner définitivement la page Eddie Howe. Un autre licenciement serait excessivement cher, après avoir déboursé 12 M€ pour arracher le technicien à Al-Ahli. Il a signé un long contrat de 5 ans. «Il est clair que j’ai cette responsabilité, et je l’assume pleinement en tant qu’entraîneur de ce club. Nous devons faire mieux», disait-il en début de semaine. La patience est de mise, pour l’instant.