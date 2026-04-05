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Ligue des Champions

PSG : mesure historique pour les fans de Liverpool au Parc des Princes

Par Samuel Zemour
1 min.
Des supporters du Real Madrid et de Liverpool devant le Stade de France @Maxppp
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À l’occasion du quart de finale aller de Ligue des champions face à Liverpool FC, mercredi soir, 2 376 fans des Reds seront présents dans les tribunes parisiennes, un seuil inédit jusqu’ici. Car pour la première fois, la préfecture de police va autoriser le Paris Saint-Germain à accueillir 5 % de supporters adverses au Parc des Princes, conformément au règlement de l’UEFA.

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Jusqu’à présent, les autorités limitaient cette jauge à 2 000 supporters visiteurs, soit environ 4,2 % de la capacité du stade, au nom du principe de précaution. Cette décision ponctuelle permet au PSG de se mettre en conformité avec les exigences européennes, tout en évitant d’être désavantagé lors de ses déplacements. Aucune modification particulière de l’espace visiteurs ne sera toutefois nécessaire pour cette rencontre.

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