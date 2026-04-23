FC Barcelone : Lamine Yamal est au fond du trou !

Le FC Barcelone et l’Espagne retiennent leur souffle. A un mois et demi de la Coupe du Monde, et alors que le club catalan disputera le deuxième Clasico de Liga le 10 mai prochain, Lamine Yamal s’est blessé face au Celta mercredi soir, en tirant le penalty qu’il a transformé. « On doit attendre demain, il y a sûrement une petite blessure car il a senti quelque chose, ce n’est pas le genre de joueur qui quitte la pelouse sans raison. On espère que ça ne sera rien de grave, mais on doit attendre », a indiqué Hansi Flick après la rencontre.

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C’est donc une Sant Jordi plutôt amère que vont vivre les Catalans en ce jeudi, ou du moins, ceux qui supportent le Barça. Effectivement, les premiers pronostics évoquent une blessure à l’ischio de la cuisse gauche. Une possible absence pour une période de cinq semaines, qui serait synonyme de fin de Liga pour le numéro 10 blaugrana, est déjà évoquée par Mundo Deportivo. Certains craignent aussi pour le Mondial avec l’Espagne.

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Lamine Yamal est pessimiste

En attendant les examens qui seront réalisés au courant de la journée, la presse espagnole dévoile déjà quelques informations sur les coulisses de la soirée. El Chiringuito de Jugones, qui affirme s’appuyer sur des sources du vestiaire du Barça, nous apprend notamment que Lamine Yamal était abattu après la rencontre. Il aurait ainsi la sensation qu’il s’agit d’une blessure plus ou moins majeure, et pas d’une simple élongation ou d’une contracture.

Il était d’ailleurs très triste et sa mère est même descendue dans le vestiaire à la mi-temps. Une attitude qui n’invite donc pas vraiment à l’optimisme dans ce dossier… Quoi qu’il en soit, le FC Barcelone devrait communiquer à son sujet dans la journée après des examens médicaux qui vont être scrutés de très près. Mais pour l’instant, la tendance est plutôt négative…