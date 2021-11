Real Madrid : Vinicius Jr dément son amour pour le Barça

Auteur d'un début de saison canon (10 buts et 7 passes décisives en 17 matches TCC), l'ailier du Real Madrid Vinicius Jr s'impose enfin comme l'une des révélations de l'exercice 2021/2022. Dans un entretien accordé à El Larguero, l'international auriverde (9 sélections, 0 but) a tenu à démentir son amour pour le FC Barcelone, éternel rival de la Maison Blanche : «Je ne donne pas d'attention aux gens de l'extérieur, toujours aux personnes qui sont avec moi et qui connaissent la vérité, c'est pourquoi je ne parle pas tant.»

Le Brésilien de 21 ans est également revenu sur un choix cornélien auquel il avait dû faire face avant son arrivée en Europe : Barça ou Real ? «Les deux clubs m'ont cherché et j'ai décidé d'aller au Real Madrid en raison du projet et de ce qu'ils ont fait pour moi. Je pensais que c'était le meilleur projet pour moi et c'était le club avec lequel j'avais le plus d'affinités. J'ai toujours aimé le Real Madrid, j'ai toujours aimé Cristiano Ronaldo et tous les joueurs. J'ai fait le bon choix et je veux rester ici pendant longtemps.»