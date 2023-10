Manchester United : les deux premiers choix forts de Sir Jim Ratcliffe

La suite après cette publicité

La famille Glazer a tranché. Exit Sheikh Jassim, c’est bien Sir Jim Ratcliffe qui devrait entrer dans le capital de Manchester United. Les propriétaires américains des Red Devils sont en effet en passe de vendre 25% des actions du club au milliardaire anglais. Une transaction dont le montant devrait s’élever aux environs de 1,5 milliard d’euros. Tout heureux d’avoir doublé son concurrent qatarien, l’homme d’affaires anglais veut désormais aller vite, même si ce rachat de parts doit encore être validé par un vote.

Le Times révèle que Ratcliffe et INEOS veulent contrôler les affaires courantes du club avant le mercato hivernal de janvier 2024. Le but est simple : arrêter de perdre du temps. Depuis l’annonce du possible rachat du club, la campagne de recrutement des Red Devils patine puisque personne ne savait sur quel pied danser. Et pour gérer le géant de Premier League, Ratcliffe a pris deux décisions. La première est de nommer un nouveau directeur sportif. Et ce dernier aurait déjà une short list en tête.

Ten Hag retenu

The Athletic révèle en effet que plusieurs profils sont étudiés. On y trouve l’ancien directeur sportif de l’AS Monaco Paul Mitchell, mais aussi les architectes du Liverpool de Jürgen Klopp, Michael Edwards et Julian Ward. Le DS de Newcastle, Dan Ashworth, a également été contacté. Enfin, Ratcliffe pourrait se rabattre sur un homme de la maison INEOS : Jean-Claude Blanc. Nommé directeur exécutif de la société anglaise en décembre 2022, Blanc connaît bien les arcanes du football pour avoir été administrateur de la Juventus et directeur général délégué au PSG.

Enfin, le Daily Mail assure que la deuxième décision de Ratcliffe concerne l’équipe actuelle. Le milliardaire britannique a en effet tranché concernant le cas de l’entraîneur Erik ten Hag. Renforcé depuis la gestion du cas Cristiano Ronaldo, le Batave a depuis vu sa position s’affaiblir considérablement. Entre résultats décevants et conflits permanents avec certains de ses joueurs, Ten Hag s’était également plaint du mercato. Mais qu’il soit rassuré, le tabloïd assure qu’INEOS souhaite le maintenir.