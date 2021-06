Euro 2020 : le message de Karim Benzema avant France-Allemagne

La suite après cette publicité

Les choses sérieuses sont sur le point de démarrer pour les Bleus. L'équipe de France débutera son Euro 2020 à Munich contre l'Allemagne ce mardi (21h, rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Pour le premier choc de ce groupe F, celui de la mort également composé du Portugal et de la Hongrie, Didier Deschamps devrait sans surprise pouvoir compter sur Karim Benzema (33 ans), très attendu à la pointe de l'attaque tricolore. Après avoir reçu une béquille contre la Bulgarie et donc contraint de céder sa place à Olivier Giroud, le buteur vedette du Real Madrid va mieux.

Sur les réseaux sociaux ce lundi soir, Karim Benzema s'est fendu d'un message traduisant toute sa détermination, avec l'objectif de tout donner pour emmener l'équipe de France sur le toit de l'Europe. « Les rêves ne fonctionnent que si vous les réalisez... c'est parti », a ainsi écrit KB9, qui, avec son numéro 19 au dos, fera tout pour mener en leader le front de l'attaque des Bleus durant cet Euro 2020. Cela commence dès mardi face à la Nationalmannschaft.

Dreams don’t work unless you do… let’s start it ⚽⚔️ #Euro2020 #alhamdulillah 🤲🏼❤️ pic.twitter.com/6rKGBheyQ1