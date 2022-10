Liga : Almeria retrouve la victoire face au Rayo

La huitième journée de Liga reprenait, ce samedi, avec une affiche entre Almeria, dix-hitième au coup d'envoi, et le Rayo Vallecano, dixième. A l'Estadio de los Juegos Mediterraneos, les hommes d'Andoni Iraola voulaient enchaîner après leur victoire obtenue contre Elche (2-1), le week-end dernier. De son côté, Almeria, auteur d'un seul petit succès depuis le début de la saison, restait sur quatre revers consécutifs. Une rencontre qui allait pourtant rapidement tourner à l'avantage des locaux.

Avant même la fin du premier quart d'heure, Robertone trouvait l'ouverture pour les Rojiblancos (1-0, 8e) et était imité, dans la foulée, par Babic (2-0, 17e). Sonné, le Rayo l'était un peu plus quelques instants plus tard quand El Bilal Touré, servi par Melero, corsait l'addition (3-0, 40e). Outragement dominés à la pause malgré une possession en leur faveur, les visiteurs réagissaient, certes, au retour des vestiaires par l'intermédiaire de Catena (3-1, 81e). Trop tardivement, cependant, pour espérer quelque chose. Avec cette victoire, Almeria remonte provisoirement à la 14ème place. Le Rayo reste 10ème.

