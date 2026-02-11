Ligue 1
OM : la réaction inattendue de Raymond Domenech au départ de Roberto De Zerbi
L’annonce très matinale du licenciement de Roberto de Zerbi par l’Olympique de Marseille continue de faire réagir en France et à l’étranger. Souvent critique à l’égard de l’Italien, Raymond Domenech n’a pas souhaité tirer sur l’ambulance. Cette fois, l’ancien sélectionneur national a pris sa défense.
Raymond Domenech @RaymondDomenech – 12:05
De Zerbi viré de l’OM , même si je n’ai jamais été un fan je pense qu’il n’est pas le seul responsable et que changer 10joueurs minimum par an n’aide pas à la stabilité . Les décideurs qui activent ses transferts à répétions devraient aussi se poser les bonnes questions .Voir sur X
«De Zerbi viré de l’OM, même si je n’ai jamais été un fan, je pense qu’il n’est pas le seul responsable et que changer 10 joueurs minimum par an n’aide pas à la stabilité. Les décideurs qui activent ces transferts à répétition devraient aussi se poser les bonnes questions», a-t-il écrit sur son compte X.
