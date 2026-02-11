Menu Rechercher
Ligue 1

OM : la réaction inattendue de Raymond Domenech au départ de Roberto De Zerbi

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Raymond Domenech en tribunes à Rennes @Maxppp

L’annonce très matinale du licenciement de Roberto de Zerbi par l’Olympique de Marseille continue de faire réagir en France et à l’étranger. Souvent critique à l’égard de l’Italien, Raymond Domenech n’a pas souhaité tirer sur l’ambulance. Cette fois, l’ancien sélectionneur national a pris sa défense.

Raymond Domenech
De Zerbi viré de l’OM , même si je n’ai jamais été un fan je pense qu’il n’est pas le seul responsable et que changer 10joueurs minimum par an n’aide pas à la stabilité . Les décideurs qui activent ses transferts à répétions devraient aussi se poser les bonnes questions .
«De Zerbi viré de l’OM, même si je n’ai jamais été un fan, je pense qu’il n’est pas le seul responsable et que changer 10 joueurs minimum par an n’aide pas à la stabilité. Les décideurs qui activent ces transferts à répétition devraient aussi se poser les bonnes questions», a-t-il écrit sur son compte X.

Pub. le - MAJ le
