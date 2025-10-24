Real Madrid : accord trouvé avec un taulier

Alors que l’avenir de Thibaut Courtois suscitait quelques interrogations à Madrid, le dossier est bouclé. Comme l’indique Onda Cero, l’accord entre le club de la capitale espagnole et le portier belge pour une prolongation est total. Il devrait donc prolonger d’un an, jusqu’en 2028, alors que son bail actuel expirait à la fin du mois de juin 2027.

La suite après cette publicité

Une prolongation d’un an, comme c’est toujours le cas avec les joueurs ayant dépassé les 30 ans à Madrid. Avec plus de 300 matchs disputés sous les couleurs du Real Madrid, et 14 titres remportés, le Belge va donc défendre les cages du Santiago Bernabéu pendant au moins deux saisons supplémentaires.