Barcelone contraint d’annuler sa tournée au Japon, incertitude autour de la suite en Corée du Sud

Le FC Barcelone a été contraint de revoir ses plans de pré-saison après l’annulation de son match amical contre Vissel Kobe au Japon. Initialement prévu ce jeudi 24 juillet, le vol du Barça vers l’archipel n’a finalement jamais décollé, en raison d’un double contretemps de taille. D’une part, le club a rompu son contrat avec le promoteur japonais, ce qui a conduit à l’annulation pure et simple de la première étape de la tournée asiatique. D’autre part, selon le journaliste Víctor Navarro, le vol prévu ce jeudi soir aurait été annulé : faute de place sur la piste, l’avion du club n’a pas pu être autorisé à décoller. Et ce, malgré une tentative de sauvetage orchestrée par Rakuten, sponsor historique du club, qui avait proposé de prendre en charge tous les frais du voyage.

Un coup dur pour le staff d’Hansi Flick, qui devait affronter le Vissel Kobe ce dimanche 27 juillet. Dans un communiqué, le club regrette la situation et «l’impact sur la grande communauté de supporters du Barça au Japon.» Pour compenser ce contretemps, les dirigeants catalans envisagent d’organiser une rencontre amicale ce week-end à Barcelone, selon Sport. En attendant, les séances d’entraînement ont été réajustées, avec notamment un entraînement prévu ce jeudi au stade Tito Vilanova. Tous les joueurs disponibles y participent, y compris la recrue Marcus Rashford, déjà intégrée au groupe avant même sa présentation officielle. Le technicien allemand a également convoqué plusieurs jeunes habitués du groupe professionnel. Mais cette deuxième partie du voyage reste elle aussi incertaine. Si le Barça prévoit encore d’affronter le FC Séoul le 31 juillet puis le Daegu FC le 4 août, le club a précisé que ces rencontres ne se dérouleront que si «certaines conditions sont remplies par le promoteur sud-coréen». Barcelone se réserve le droit d’annuler la totalité de sa tournée estivale si les garanties ne sont pas assurées. Le programme des prochains jours reste néanmoins maintenu pour le moment, avec une double séance d’entraînement prévue vendredi et une séance allégée samedi. L’objectif, désormais, est de maintenir le rythme, et donner du temps de jeu aux recrues afin ne pas perdre le cap, malgré une pré-saison décidément mouvementée.