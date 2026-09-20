La nouvelle sortie de Leonardo Balerdi sur l’OM

Prêté par l’OM à l’AS Roma, Leonardo Balerdi est une nouvelle fois revenu sur son départ de la cité phocéenne lors d’un entretien accordé à DAZN. Critiqué par les supporters olympiens à maintes reprises, le défenseur argentin a évoqué son dernier match contre l’Atlético de Madrid et plus globalement le climat olympien. Et à en croire les propos de l’intéressé, il n’est pas vraiment rancunier…

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«Je ne voulais pas finir là-dessus, lors du dernier match au Vélodrome. Je prends tout ce que j’ai vécu à Marseille : les bonnes et les mauvaises choses. Cela va me donner de la force et m’aider à l’avenir. Je ne retiens pas le fait d’avoir été sifflé. Je retiens aussi l’amour que l’on m’a donné pendant les six ans au club. C’est le plus important. Je ne sais pas si c’est juste ou injuste. C’est de l’amour et de la haine, comme on dit en espagnol. Parfois, beaucoup de personnes m’aimaient. Parfois, beaucoup de personnes me détestaient. J’ai pris l’amour et cette haine en motivation, comme énergie».