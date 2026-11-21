12e journée de Serie A et la Lazio ne connaît toujours pas la défaite. Les hommes de Gennaro Gattuso ont même étrillé Lecce (3-0) et mettent la pression sur l’Inter et la Roma, qui jouent plus tard dans le week-end. Grâce au doublé de Noslin et un but de Frattesi, les Romains prennent quatre longueurs d’avance sur les Nerazzurri et cinq sur la Louve.

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Côme est juste derrière, à la 4e place, après sa victoire à domicile sur Cagliari ce samedi après-midi. Le club de Cesc Fabregas n’a pas tremblé avec des buts signés Jacobo Ramon et le capitaine Lucas Da Cunha. Il a encore un petit point de retard sur le podium.

Les résultats des matchs de 15h :

Lazio 3 - 0 Lecce : Noslin (25e, 68e), Frattesi (90e)

Côme 2 - 0 Cagliari : Ramon (24e), Da Cunha (56e)