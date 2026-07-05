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Coupe du Monde

Équipe de France : quand Cherki met un chapeau de Napoléon aux côtés de Deschamps

Par Allan Brevi
4 min.
Cherki avec l'équipe de France @Maxppp
Paraguay 0-1 France
winamax
1 12.0 N 6.75 2 1.22 bonus 100€

Au coup de sifflet final de la victoire étriquée de la France face au Paraguay (0-1), Rayan Cherki et Didier Deschamps ont affiché une complicité évidente sur la pelouse du Lincoln Financial Field. Les deux hommes se sont longuement enlacés, sourire aux lèvres, dans une ambiance détendue, symbole d’un vestiaire qui semble uni malgré une rencontre âpre et disputée. Entré en toute fin de match, le meneur de jeu de Manchester City n’a eu que peu de temps pour s’exprimer, mais il a pleinement participé à la bonne humeur générale du groupe.

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Moment plus marquant encore, Cherki est apparu coiffé d’un bicorne rappelant celui de Napoléon, un clin d’œil qui a rapidement fait réagir. En zone mixte, il a ensuite livré un message fort, évoquant la détermination du groupe face à la pression extérieure : « aujourd’hui, nous montrons à ceux qui veulent partir en guerre contre nous… que nous sommes prêts à partir en guerre nous aussi ». Une sortie symbolique, à l’image d’un joueur qui, malgré un temps de jeu réduit durant la compétition, continue d’afficher un état d’esprit conquérant et une connexion assumée avec son sélectionneur.

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