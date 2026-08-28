Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

Francfort : Arthur Theate tout proche d’un retour à Bologne

Par Sasha Nahon
1 min.
Arthur Theate @Maxppp

Arthur Theate est tout proche de retrouver Bologne, quatre ans après son départ du club italien. Selon Gianluca Di Marzio, les Rossoblù sont dans la phase finale des négociations pour faire revenir le défenseur belge sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat fixée à 15 millions d’euros. L’opération est désormais très avancée et Theate pourrait arriver en Italie dès ce vendredi ou samedi afin de finaliser son retour à Bologne.

La suite après cette publicité

Le défenseur belge connaît déjà parfaitement le club puisqu’il y avait évolué lors de la saison 2021-2022. Arrivé du KV Ostende pour un montant légèrement inférieur à sept millions d’euros, Theate avait ensuite été transféré à Rennes pour 19 millions d’euros après seulement une saison en Serie A, permettant à Bologne de réaliser une importante plus-value. Le club italien est désormais sur le point de récupérer un joueur qui avait laissé une bonne impression lors de son premier passage.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Serie A
Francfort
Bologne
Arthur Theate

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Francfort Logo Eintracht Francfort
Bologne Logo Bologne
Arthur Theate Arthur Theate
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier