Sunderland blinde Brian Brobbey jusqu’en 2031

Ce mardi, Sunderland a officialisé la prolongation de contrat de Brian Brobbey jusqu’en 2031. Arrivé en provenance de l’Ajax Amsterdam à l’été 2025, l’international néerlandais de 24 ans s’est rapidement imposé comme un élément important de l’attaque des Black Cats grâce à ses qualités de finisseur. Avec 36 apparitions en Premier League sous les couleurs de Sunderland, pour 10 buts et une passe décisive, Brobbey affiche déjà un bilan intéressant en Angleterre. En parallèle, l’avant-centre s’affirme comme un titulaire en puissance en sélection avec les Pays-Bas.

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Dans le communiqué du club, l’ancien ajacide a fait part de sa joie après cette prolongation : «je suis vraiment ravi de la confiance que le club m’a témoignée. Depuis mon arrivée, j’ai pu ressentir l’ambition qui règne ici, et je souhaite continuer à progresser et à m’améliorer en tant que joueur. Représenter Sunderland en Premier League est à la fois un honneur et un privilège. J’ai une immense fierté d’avoir contribué à la qualification de ce club pour une compétition européenne. C’est un exploit qui restera à jamais gravé dans l’histoire du club. Je sais que je peux encore m’améliorer, et c’est ce qui me motive chaque jour. Je veux marquer des buts, aider l’équipe et donner à nos supporters de quoi être fiers.»