Polémique à Chelsea après le but d’Enzo Fernandez

La qualification de l’Argentine pour la finale de la Coupe du Monde face à l’Angleterre continue de faire parler… jusque du côté de Chelsea. Après l’égalisation d’Enzo Fernández lors de la demi-finale, le club londonien a publié sur ses réseaux sociaux une photo de son milieu argentin célébrant son but, accompagnée d’un emoji feu d’artifice. Une publication qui n’est pas passée inaperçue outre-Manche.

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Très rapidement, des milliers de supporters de Chelsea et de l’Angleterre ont vivement critiqué le club, jugeant incompréhensible qu’une équipe anglaise mette ainsi en avant un but inscrit contre les Three Lions dans une demi-finale de Coupe du Monde. De nombreux fans ont dénoncé un manque de considération envers les internationaux anglais et leurs propres supporters, estimant qu’un club de Premier League ne devrait pas « célébrer » un but qui a finalement contribué à l’élimination de l’Angleterre. Devant les nombreux commentaires, Chelsea a décidé de supprimer son post sur les réseaux.