PSG : Luis Enrique explique la gestion du cas Marquinhos

Cette saison, Marquinhos (31 ans) n’a participé qu’à 12 matches de Ligue 1. Le capitaine du Paris Saint-Germain est clairement préservé pour la Ligue des Champions et il y a de fortes chances pour qu’il soit titulaire demain, lors de la demi-finale aller face au Bayern Munich. Une gestion qu’a expliquée son coach, Luis Enrique.

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« Parce qu’on a besoin de tous les joueurs pour chercher à être compétitifs dans les deux compétitions qu’il reste. Il faut savoir gérer la charge des minutes. Marquinhos est un joueur de très haut niveau, un joueur très important pour nous, il faut chercher à trouver la meilleure version de Marquinhos dans les matches les plus importants. Ç’a été très clair pour nous », a-t-il confié en conférence de presse.

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