Manchester United : Raphaël Varane envoie un message fort à Cristiano Ronaldo

Interrogé, ce jeudi, par la BBC, Raphaël Varane a profité de l'occasion pour envoyer un message à son coéquipier Cristiano Ronaldo (37 ans), actuellement au coeur de toutes les spéculations quant à son avenir. Déjà à ses côtés sous le maillot du Real Madrid, le défenseur international français des Red Devils a notamment rappelé l'importance du quintuple Ballon d'or pour un collectif.

«Ce débat s’est déroulé à l’extérieur du vestiaire. Nous connaissons sa qualité. Et nous savons qu’il est très célèbre. Nous savons donc que beaucoup de gens parleront de la performance de l’équipe et de sa performance. Cristiano est un grand compétiteur. C’est une légende et il aide toujours l’équipe, donc évidemment c’est très bien de jouer avec lui.» L'intéressé appréciera. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour lui faire changer d'avis. Rien est moins sûr.