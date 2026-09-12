PFC-OL : les supporters lyonnais finalement absents à Jean-Bouin

Les supporters de l’OL ne sont finalement pas présents ce samedi soir au Stade Jean-Bouin pour affronter le Paris FC, malgré l’autorisation obtenue pour effectuer le déplacement. Après plusieurs revirements, le déplacement avait été encadré et limité à seulement cinq cars. Mais les rumeurs d’une interdiction décidée par le ministère de l’Intérieur avaient poussé les supporters lyonnais à annuler leurs réservations, et lorsqu’ils ont finalement appris que leur présence était possible, il était trop tard pour trouver de nouveaux véhicules disponibles, selon des sources lyonnaises rapportées par L’Equipe.

La suite après cette publicité

Cette absence de dernière minute a également eu des répercussions pour le Paris FC. Le club parisien n’a pas eu le temps de remettre en vente les places du parcage visiteurs et a dû maintenir un dispositif de sécurité renforcé en prévision de la venue des supporters lyonnais. En effet, les quelques stadiers mobilisés spécialement pour cette zone ont finalement été installés dans le secteur visiteurs pour suivre tranquillement la rencontre.