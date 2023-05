La nouvelle réponse de Neymar aux supporters du PSG

La suite après cette publicité

Les dernières 36 heures sont décidément très agitées au PSG. Après la nouvelle de la suspension de Leo Messi et sa non-prolongation au sein du club français, les choses sont allées très vite. Hier, à l’appel du CUP (Collectif Ultras Paris) quelques centaines de membres se sont réunis devant le siège du Paris Saint-Germain à Boulogne-Billancourt pour faire part de leur mécontentement. Des critiques ont fusé contre la direction, certains ont même réclamé sa démission, et insulté quelques membres de l’équipe.

Les noms d’oiseau ont fusé à l’encontre de Messi donc, mais aussi de Galtier, Verratti et bien sûr Neymar. Ce dernier exaspère les supporters du PSG depuis son arrivée en 2017. Toujours sous contrat jusqu’en 2027, le Brésilien soigne une nouvelle fois sa cheville après s’être blessé durant le mois de février contre le LOSC. Pour certains fans, il symbolise à lui seul le grand n’importe quoi du PSG entre folie des grandeurs et laxisme à tout va, culture des stars et non du travail.

Les messages de Neymar

Sauf que la protestation s’est poursuivie jusqu’à Bougival (Yvelines) hier, devant le domicile du numéro 10. La scène a même été filmée par des voisins. Le joueur a répondu une première fois sur Instagram. « Ils viennent de passer à la maison. » Plus tard, il a liké sur le réseau social une publication du média brésilien TNT qui le montre en compagnie de Messi du temps de Barcelone. « Supporters, on sait que vous pensez la même chose. Ils étaient TRÈS heureux à cette époque ! » Ce n’est pas tout.

Plus tard et toujours sur Instagram, il a publié une nouvelle story avec un message envoyé à ses suiveurs, sous la forme de réponse aux fans du PSG. «Ne laissez pas les gens vous mettre dans leur tempête, mettez-les dans votre paix», philosophe le Brésilien, dont l’avenir est à nouveau remis en question après ces nouveaux épisodes. La tension est montée d’un cran à Paris alors que le club a simplement condamné les agissements de certains supporters hier soir tard. On attend toujours une parole présidentielle…