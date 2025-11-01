Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

PSG : Luis Enrique juge le retour à la compétition d’Ousmane Dembélé

Par Josué Cassé
1 min.
Ousmane Dembélé buteur @Maxppp
PSG 1-0 Nice

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG contre l’OGC Nice (1-0) lors de la 11e journée de Ligue 1, Luis Enrique a commenté l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé, présent sur la pelouse du Parc des Princes pour disputer le dernier quart d’heure de jeu.

La suite après cette publicité

« C’est un joueur différent. C’est beau de le revoir sur le terrain, mais il faut rester calme, surveiller ses sensations. Qu’il joue dix ou vingt minutes, il est impressionnant, et on est content de voir son évolution », a finalement déclaré le coach des champions d’Europe. Absent durant sept semaines, le Ballon d’Or n’a disputé qu’une seule rencontre en tant que titulaire depuis son retour : c’était ce mercredi à Lorient (1-1). Il devrait être aligné d’entrée contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions ce mardi.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Luis Enrique
Ousmane Dembélé

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Luis Enrique Luis Enrique
Ousmane Dembélé Ousmane Dembélé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier