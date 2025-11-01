PSG : Luis Enrique juge le retour à la compétition d’Ousmane Dembélé

Présent en conférence de presse après la victoire du PSG contre l’OGC Nice (1-0) lors de la 11e journée de Ligue 1, Luis Enrique a commenté l’entrée en jeu d’Ousmane Dembélé, présent sur la pelouse du Parc des Princes pour disputer le dernier quart d’heure de jeu.

« C’est un joueur différent. C’est beau de le revoir sur le terrain, mais il faut rester calme, surveiller ses sensations. Qu’il joue dix ou vingt minutes, il est impressionnant, et on est content de voir son évolution », a finalement déclaré le coach des champions d’Europe. Absent durant sept semaines, le Ballon d’Or n’a disputé qu’une seule rencontre en tant que titulaire depuis son retour : c’était ce mercredi à Lorient (1-1). Il devrait être aligné d’entrée contre le Bayern Munich, en Ligue des Champions ce mardi.