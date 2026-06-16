OL : une porte de sortie s’ouvre pour Malick Fofana

Ils sont deux, à la fin il n’en restera qu’un ! C’est en tout cas ce que souhaite l’Olympique Lyonnais avec Afonso Moreira et Malick Fofana. L’un des deux va s’en aller pour aider le club rhodanien à renflouer ses caisses. Le second devrait rester. Ces derniers jours, tout porte à croire que c’est le Portugais, arrivé du Sporting CP il y a à peine un an, qui devrait partir. Comme révélé par nos soins, le Bayer Leverkusen a fait de l’ailier sa priorité estivale. Dans la foulée, L’Equipe a confirmé notre information et a précisé qu’une offre de 32 M€ était arrivée pour lui.

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Ce qui semblait plus ou moins fermer la porte à Malick Fofana (21 ans). Proche d’un départ l’été dernier, le Belge était finalement resté car aucun projet ou offre ne l’avait convaincu. Georges Mikautadze, qui était considéré comme intransférable, a finalement été sacrifié. Le Géorgien a été vendu à Villarreal. Le Diable Rouge, lui, est resté pour endosser le rôle de leader. Ce qu’il a fait avant de se blesser et de passer de longs mois à l’infirmerie. Ce qui a profité à Moreira qui s’est révélé. De son côté, Fofana a pris son temps pour revenir.

Un courtisan de plus pour Fofana

Au final, il a participé à 16 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive). Cela ne lui a pas permis de se faire une place dans la liste de Rudi Garcia pour la Coupe du Monde. Une déception pour Fofana, qui avait été régulièrement appelé chez les Diables Rouges avant sa blessure. Il va donc avoir tout le temps de se préparer pour la saison qui arrive. En Belgique, on estime qu’il devrait rester à Lyon, sauf en cas de bonne offre. Cela pourrait venir de l’Angleterre, où il a toujours une certaine cote selon L’Equipe.

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L’Italie le surveille aussi. Ce mardi, le Corriere dello Sport révèle que l’AS Roma est toujours intéressée par le Belge. Un joueur suivi depuis la saison dernière. La publication transalpine indique que la Louve apprécie toujours son profil percutant qui pourrait être un plus pour renforcer l’aile gauche. Mais il faudra se montrer convaincant, d’autant que l’OL réclamerait 30 M€ pour son joueur selon le CdS. Un chiffre qui semble bas. La Roma, qui galère déjà à boucler le transfert de Mason Greenwood, va certainement devoir vendre pour recruter les deux joueurs de L1 qu’elle vise. Il reste à savoir si Lyon et Fofana sont intéressés.