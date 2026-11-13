Espagne : Luis de la Fuente n’est pas satisfait

Malgré la bonne dynamique de l’Espagne, Luis de la Fuente attend encore davantage de ses joueurs dans le contenu. Après la rencontre face à la République tchèque, le sélectionneur espagnol a reconnu que son équipe avait éprouvé des difficultés à imposer son style de jeu face à un adversaire combatif. « C’était un match très disputé contre une équipe très énergique. Nous avons eu du mal. Nous avons manqué de calme dans notre jeu, mais nous nous sommes créé beaucoup d’occasions », a-t-il expliqué en conférence de presse. Un constat qui souligne les exigences du technicien, désireux de voir la Roja mieux maîtriser le rythme des rencontres. Interrogé sur la performance d’Álex Baena, De la Fuente a préféré mettre en avant le collectif plutôt que les individualités. « Il a été très bon, mais je préfère parler du travail de l’équipe », a-t-il répondu. Le sélectionneur a également salué la solidité défensive de ses joueurs, notamment Dean Huijsen et Pau Cubarsí, tout en rappelant qu’il disposait d’autres solutions avec Eric Garcia et Aymeric Laporte.

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Luis de la Fuente a tenu à défendre le travail réalisé par son groupe face aux critiques qui accompagnent les performances de la sélection. « Le fait que certaines personnes se concentrent sur d’autres choses signifie que nous faisons très bien notre travail. Mais à chaque match qui passe, la défaite se rapproche. C’est comme ça. Nous sommes heureux et les gens qui ne sont pas idiots savent apprécier ce que nous faisons », a-t-il lancé. Le technicien espagnol a toutefois insisté sur la nécessité de respecter son équipe, regrettant que certaines informations soient inventées à son sujet. Sur le plan sportif, il a souligné l’apport de Fermín López, estimant que son influence dépassait largement ses statistiques offensives. Il a rassuré concernant Martín Zubimendi, fatigué après ses nombreux efforts, mais capable selon lui de disputer 90 minutes face à l’Angleterre si nécessaire. Enfin, le retour annoncé de Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal dès le lendemain devrait offrir de nouvelles possibilités offensives à une sélection qui cherche à poursuivre sa série tout en améliorant la qualité de son jeu.