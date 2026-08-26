Roberto Martinez ouvre la porte à l’Algérie

À la recherche du patron idéal pour prendre les rênes des Fennecs, la Fédération algérienne de football (FAF) touche au but. Comme révélé par nos soins, les dirigeants algériens ont placé Gustavo Poyet (58 ans) parmi les grands finalistes pour s’installer sur le banc. Libre de tout contrat, le technicien uruguayen séduit la FAF par son CV bien rempli, son tempérament de feu et sa riche expérience internationale, tranchant radicalement avec le profil de Vladimir Petković. Si sa candidature est très bien placée et coche aujourd’hui de très nombreuses cases en interne malgré quelques sollicitations extérieures, un rebondissement de dernière minute pourrait venir bousculer les plans.

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Selon nos informations, une candidature XXL s’est invitée dans le dossier : Roberto Martínez est particulièrement emballé par la perspective de diriger la sélection algérienne. Séduit par le vivier de talents et l’immense potentiel des Fennecs, l’ancien sélectionneur du Portugal est prêt à se lancer dans l’aventure. Preuve de sa motivation féroce pour concrétiser ce projet sportif, le technicien espagnol est même disposé à faire d’importantes concessions sur ses exigences salariales pour coller aux finances de la FAF et serait même prêt à incorporer un adjoint algérien. A suivre.