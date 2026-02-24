Menu Rechercher
Commenter 17
Ligue 1

Un ancien joueur de Caen soupçonné d’avoir fracturé le nez d’une policière

Par Allan Brevi
1 min.
Les joueurs de Caen @Maxppp

Un ancien footballeur professionnel est soupçonné d’avoir violemment agressé une policière dans la nuit du 22 au 23 février à Rennes, à la suite d’une rixe survenue dans un bar. D’après les informations de France 3 Bretagne, l’intervention des forces de l’ordre, déclenchée vers 3h du matin pour mettre fin à une altercation, a dégénéré alors que les protagonistes se dispersaient. Un homme d’une quarantaine d’années, fortement alcoolisé et passé par le centre de formation du Stade Rennais avant une carrière professionnelle à Caen, aurait porté un coup de poing au visage d’une fonctionnaire de 45 ans. Transportée inconsciente au CHU de Rennes, la policière souffre d’une double fracture du nez et s’est vu prescrire trois jours d’incapacité temporaire de travail.

La suite après cette publicité

Placé en garde à vue, le suspect a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa convocation devant le tribunal. Cette affaire intervient dans un contexte local marqué par plusieurs épisodes de violences nocturnes, notamment à la sortie d’établissements festifs, toujours selon le média local. En Ille-et-Vilaine, les chiffres communiqués récemment par la préfecture font état d’une augmentation du nombre de policiers et gendarmes blessés au cours de l’année écoulée, illustrant une tension persistante sur le terrain.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (17)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Caen

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Caen Logo Caen
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier