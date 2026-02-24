Un ancien joueur de Caen soupçonné d’avoir fracturé le nez d’une policière

Un ancien footballeur professionnel est soupçonné d’avoir violemment agressé une policière dans la nuit du 22 au 23 février à Rennes, à la suite d’une rixe survenue dans un bar. D’après les informations de France 3 Bretagne, l’intervention des forces de l’ordre, déclenchée vers 3h du matin pour mettre fin à une altercation, a dégénéré alors que les protagonistes se dispersaient. Un homme d’une quarantaine d’années, fortement alcoolisé et passé par le centre de formation du Stade Rennais avant une carrière professionnelle à Caen, aurait porté un coup de poing au visage d’une fonctionnaire de 45 ans. Transportée inconsciente au CHU de Rennes, la policière souffre d’une double fracture du nez et s’est vu prescrire trois jours d’incapacité temporaire de travail.

La suite après cette publicité

Placé en garde à vue, le suspect a ensuite été remis en liberté sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa convocation devant le tribunal. Cette affaire intervient dans un contexte local marqué par plusieurs épisodes de violences nocturnes, notamment à la sortie d’établissements festifs, toujours selon le média local. En Ille-et-Vilaine, les chiffres communiqués récemment par la préfecture font état d’une augmentation du nombre de policiers et gendarmes blessés au cours de l’année écoulée, illustrant une tension persistante sur le terrain.