Lionel Messi est à Oviedo

Lionel Messi est de retour en Espagne. Pas pour rendre visite aux clubs qu’il vient de racheter (CD Eldense et l’UE Cornella), mais pour recevoir le Prix Princesse des Asturies, l’une des distinctions culturelles et humanitaires les plus prestigieuses d’Espagne, récompensant des personnalités « pour des réalisations exceptionnelles dans huit domaines : les arts, les sports, les sciences sociales, la communication et les humanités, la concorde, la coopération internationale, la recherche scientifique et technique, et les lettres ».

La suite après cette publicité

Présent à Oviedo, le joueur de l’Inter Miami a logiquement suscité l’agitation dans cette ville espagnole d’environ 220 000 habitants. L’Argentin est allé rencontrer la foule, mais il ne s’éternisera pas dans la cité des Asturies. Ce soir, il dînera avec le Roi d’Espagne. Demain, il assistera à la cérémonie de remise des prix au théâtre Campoamor à partir de 18h30, avant de s’envoler directement pour New York le soir même afin de pouvoir disputer le match de l’Inter Miami samedi contre les New York Red Bulls.