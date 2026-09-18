Monaco - Lens : les compositions officielles

Ce vendredi soir, la cinquième journée de Ligue 1 s’ouvre avec une belle affiche entre l’AS Monaco et le Racing Club de Lens. Devant son public, le club princier s’organise dans un schéma classique en 4-4-2. Dans les buts, on retrouve Lukas Hradecky, qui a devant lui une défense à quatre formée par Vanderson, Sadibou Sané, Eric Dier et Nazinho. Au milieu, le double pivot composé de Lamine Camara et Denis Zakaria est encore là. Un cran plus haut, sur les ailes, Edan Diop et Aleksandr Golovin sont alignés comme le duo d’attaquants, formé par Paris Brunner et Matthis Abline.

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Du côté du RC Lens version Yannick Cahuzac, qui va connaître sa première en tant que numéro un sur un banc après avoir pris la suite de Dino Toppmöller, a procédé à plusieurs changements. Dans les buts, place à Robin Risser, qui a devant lui une défense à quatre formée par Ruben Aguilar, Kyllian Antonio, Jean-Clair Todibo et Matthieu Udol. Amadou Haidara et Maxence Cuisance sont alignés. Plus haut, Florian Thauvin, Mezian Mesloub et Junior Kadile sont alignés avec l’attaquant de pointe, Abdallah Sima.

Les compositions :

**AS Monaco :

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