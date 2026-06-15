Clermont : ça se bouscule pour Maxence Soulet

Originaire d’Albi, l’attaquant Maxence Soulet, issu de la génération 2009, s’impose comme l’une des promesses du Clermont Foot, club qu’il a rejoint lors de la saison 2024/2025. International français U16 avec six sélections à son actif, le jeune buteur entre désormais dans sa dernière année de contrat aspirant. Ses performances récentes, notamment sa bonne entrée en jeu lors de la finale des U19 Nationaux face au Paris Saint-Germain, confirment son ascension rapide.

La suite après cette publicité

Cette apparition en finale vient couronner une saison pleine au cours de laquelle Soulet a brillé en U17 Nationaux, inscrivant 13 buts et délivrant 4 passes décisives, malgré l’élimination de Clermont en demi-finale des play-offs contre Angers. Face à cette progression linéaire, le moment semble venu pour lui de franchir un cap. Auteur de 4 buts en 12 matches avec l’Equipe de France U16, le profil du jeune Albigeois suscite déjà un vif intérêt sur le marché, plusieurs écuries de Ligue 1 ainsi que des clubs anglais et italiens suivant attentivement sa situation. Affaire à suivre…