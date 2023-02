OM - Nice : la réaction amère de Mattéo Guendouzi

Après la très belle victoire niçoise au stade Vélodrome (3-1), Mattéo Guendouzi était très affecté par la défaite de son équipe. Le milieu olympien est revenu sur les lacunes de l’OM en première période au micro du diffuseur de la rencontre. «C’est dommage parce qu’on a eu des situations déjà pour revenir au score ou même passer devant, malheureusement on a un peu manqué de réalisme devant le but aujourd’hui après voilà, on se prend deux buts en première mi-temps où je pense qu’on peut mieux faire, notamment sortir sur le joueur qui va tirer et sur les occasions, donc ils nous ont mis en difficulté sur deux trois situations comme ça en première mi-temps», a confié l’international tricolore.

Mattéo Guendouzi est ensuite revenu sur le manque de réalisme du club phocéen qui a été préjudiciable selon lui. «Ils ont eu du réalisme ce soir contrairement à nous, on n’a pas réussi à concrétiser nos occasions c’est vraiment dommage. Je pense que le match et le résultat auraient pu être différents ce soir. On a manqué de réalisme, eux ils ont été efficaces avec le très peu de situations qu’ils ont eu ce soir donc c’est dommage pour nous», a notamment déclaré le milieu olympien avant de conclure sur le prochain match qui attend l’OM face au PSG : «mais on va rebondir, on va retravailler, on a un match très important mercredi qui nous attend.»

