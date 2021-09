Ligue des Champions : le PSG de Gueye et Messi domine Manchester City

Déjà un choc dans ce groupe A et déjà une rencontre décisive pour le PSG lors de la réception de Manchester City. Après son nul à Bruges (1-1) lors de la première journée, les Parisiens avaient interdiction de perdre face au club anglais, vainqueur lui du RB Leipzig il y a 15 jours. Une défaite aurait relégué les hommes de Pochettino à 5 points. Un coach argentin qui jouait gros ce soir mais il pouvait compter sur l'ensemble de ses forces et notamment Messi et Verratti, tous les deux revenus de blessure et titulaires. Donnarumma était lui préféré à Navas, alors que City évoluait en 4-3-3 avec Sterling en pointe, soutenu par Mahrez et Grealish. Après 8 minutes de jeu à quasiment monopoliser le ballon, les Mancuniens étaient pourtant cueillis à froid sur la première offensive adverse. Le une-deux entre Mbappé et Hakimi aboutissait au centre en retrait du Français pour Neymar. Le contrôle raté du Brésilien profitait à Gueye, qui envoyait un missile dans la lucarne d'Ederson (1-0, 8e). Même menée au score, la machine City se relançait sans attendre mais butait sur un bon Donnarumma, auteur de quelques parades rassurantes devant Mahrez (15e), Cancelo (32e) et Dias (44e), et suppléé par la bonne défense d'Herrera (29e). Une seule fois le portier italien fut battu, sur une tête de Sterling.

La suite après cette publicité

C'est la barre qui sauvait miraculeusement Paris, et par deux fois. Dans la continuité de l'action, Bernardo Silva, pourtant seul dans un but vide aux six mètres, reprenait directement sur la transversale (26e). Avant la pause, le PSG reprenait un peu de contrôle sur le jeu et du poil de la bête. Ederson devait même s'employer sur cette frappe d'Herrera (38e), tandis que Marquinhos se montrait trop court sur ce centre de Mbappé (39e). Les deux équipes se retrouvaient en seconde période à onze contre onze, l'arbitre refusant d'expulser De Bruyne pour cette semelle énorme sur Gueye (40e). Le Belge allumait d'ailleurs la première mèche sur cette deuxième mi-temps, encore une fois mis en échec par Donnarumma (55e). Car Manchester City repartait vite de l'avant, prenant d'assaut un but parisien verrouillé par une défense de fer. Outre Donnarumma, Marquinhos mais aussi Verratti et Gueye aimantaient tous les ballons aussi bien défensifs qu'offensifs. Mieux encore, le PSG courbait de moins en moins l'échine et piquait toujours autant en contres et en phases de transition. Si Neymar ne convertissait pas (65e), Messi lui réglait enfin la mire. Après avoir accéléré côté droit, l'Argentin trouvait Mbappé, qui remisait vers son partenaire plein axe et lancé. Ce dernier ajustait sa frappe du gauche dans la lucarne d'un Ederson impuissant (2-0, 74e). Paris a écœuré City et prend la tête du groupe. Quelle grande soirée !

Le classement du groupe A.

Revivez le film de la rencontre avec nous.