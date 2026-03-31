Les supporters de Lens contestent le report du choc face au PSG

Le report du choc entre le RC Lens et le PSG, au 13 mai prochain, continue de faire jaser. Du côté des Sang et Or, la pilule ne passe toujours pas et si le club artésien n’a pas souhaité faire appel de cette décision, ses supporters comptent bien se battre pour faire annuler ce changement. Dans une lettre adressée au Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), une trentaine de groupes de supporters de Lens demandent l’ouverture d’une procédure de conciliation afin d’obtenir l’annulation de ce report.

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Ils dénoncent un choix imposé au RCL, sans son accord, et pointent un « préjudice direct à l’équité sportive » dans le sprint final du championnat. Ils contestent également l’argument des « circonstances exceptionnelles » avancé par la LFP, notamment liée à l’indice UEFA. « Notre objectif est de demander l’annulation de cette décision de report au 13 mai et le respect du calendrier initial, garant de l’équité de la Ligue 1 », ont conclu les groupes de supporters.