Barça : l'émouvant message de Sergio Busquets à Lionel Messi

Un silence qui interrogeait. Depuis la publication du communiqué du FC Barcelone jeudi soir, annonçant que Lionel Messi n'allait finalement pas prolonger, les joueurs du Barça n'avaient pas forcément réagi à cette véritable bombe. Mais ce vendredi soir, le vestiaire catalan commence à sortir du silence, à commencer par Sergio Busquets. Via son compte Instagram, le joueur de 33 ans, qui n'a aussi porté que le maillot du Barça, a rendu un très bel hommage à l'attaquant argentin.

«Essayant encore de tout assimiler et sachant combien ce sera difficile, je ne peux que te remercier pour ce que tu as fait pour le club et pour ceux d'entre nous qui t'ont accompagné au fil des ans, et en particulier pour moi. Tu es arrivé comme un enfant et tu pars comme le meilleur joueur de l'histoire, en ayant fait grandir ce club au niveau qu'il mérite et en entrant dans l'histoire tant individuellement que collectivement. Je pourrai toujours dire que j'ai joué et partagé de nombreux moments avec toi, la plupart très bons, et j'ai eu la chance de grandir et de profiter de 13 saisons à tes côtés. Au-delà de tout cela, je me souviendrai toujours de toi en tant que personne et de l'amitié que nous avons nouée, tu me manqueras beaucoup. Je ne peux que te souhaiter le meilleur à toi et ta famille car vous le méritez, vous allez nous manquer», a écrit le milieu de terrain espagnol.