Fabian Ruiz bientôt de retour dans le groupe du PSG ?

Mais où en est-il après sa blessure en C1 ? Absent depuis près de deux mois au milieu de terrain chez le PSG, Fabian Ruiz (29 ans) se rapprocherait petit à petit d’un retour sur les pelouses de Ligue 1, comme le rapporte RMC Sport. Blessé au genou depuis le 20 janvier après un match contre le Sporting en Ligue des champions, l’expérimenté espagnol devrait reprendre l’entraînement collectif après la trêve internationale. Si sa progression est nette, celui-ci pourrait donc rapidement réintégrer la troupe de Luis Enrique, et cela va être important pour la suite de la saison.

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En effet, ce retour serait précieux pour les joueurs de la capitale, qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des champions face à Liverpool (match aller le 8 avril, puis retour le 14), après avoir battu sans difficultés Chelsea en huitième de finale, par deux fois. Reste à savoir comment le staff parisien va gérer la reprise du joueur de la Roja, tout en sachant que le trio avec Joao Neves et Vitinha est très attendu par les supporters. Encore un peu de patience pour les fans…