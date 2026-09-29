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Ligue 2

Nantes : Waldemar Kita a signé un compromis de vente à 125 M€ !

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Waldemar Kita, le président du FC Nantes @Maxppp

L’ère Kita est bel et bien sur le point de s’achever après 19 ans de règne. Depuis plusieurs jours, les rumeurs d’un accord imminent pour la vente du club des bords de l’Erdre à un groupe d’investisseurs étrangers (Phenix sports invest) représenté par l’intermédiaire portugais Paulo Tavares se faisaient très pressantes. Ce soir, Ouest France annonce que le dossier a franchi une nouvelle étape.

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Un compromis de vente a ainsi été signé par Waldemar Kita, ce qui permet au potentiel racheteur d’entrer en négociations exclusives avec l’actuel propriétaire du FCN, quinzième du classement de Ligue 2. Si tout se passe bien, Tavares et ses partenaires devront ensuite passer le test de la DNCG. Et si cette étape est passée avec succès, la vente du FC Nantes aboutira en échange d’un montant d’environ 125 M€, bonus compris. Pour rappel, Kita avait racheté les Canaris en 2007 contre 10 M€.

Pub. le - MAJ le
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