Le gouvernement espagnol va se mêler du mercato du FC Barcelone et de l'Atlético

Le coronavirus fait très mal au football. L'interruption - définitive en France mais toujours provisoire ailleurs - des compétitions a des conséquences financières catastrophiques pour les clubs du Vieux continent. Certains ont dû prendre des mesures drastiques. En Espagne, on a notamment eu recours au chômage partiel. Au total, huit clubs de Liga ont utilisé ce procédé pour limiter la casse : Le FC Barcelone, l'Atlético, Valence, Alavés, Séville, l'Espanyol, Osasuna et Grenade.

Ces huit clubs ont donc reçu de l'argent public pour payer le salaire de leurs employés. Et forcément, le gouvernement espagnol et le fisc vont faire très attention à la façon dont ces équipes vont gérer leurs finances cet été selon le quotidien AS. « Les huit clubs qui ont utilisé le chômage partiel ne pourront pas recruter librement du fait qu'ils ont eu recours à des aides de l'état », assure le journal. Les autorités espagnoles veulent donc s'assurer que l'argent public dont ont bénéficié ces formations soient intégralement destinés aux salaires des employés et non à des opérations mercato.

Le gouvernement va traquer les clubs

En plus de s'assurer que les clubs qui ont fait appel à ce chômage partiel l'aient fait parce qu'ils en avaient vraiment besoin, et pas uniquement pour économiser de l'argent. Pour les autorités, hors de question de voir des clubs qui ont eu droit à des aides dépenser des millions et des millions sur le mercato. Les dépenses réalisées par les clubs cet été seront donc inspectées et fiscalisées par le ministère du Travail et le fisc. Du côté de la Liga, on est conscient que cette situation va encore plus limiter les possibilités des clubs sur le mercato.

Voilà qui devrait compliquer encore plus certaines opérations conséquentes que s'apprêtait à réaliser le FC Barcelone, prêt à tout pour Lautaro Martinez et Neymar notamment. Autant dire que les Barcelonais n'auront pas le droit au moindre faux pas et au moindre euro dépensé de façon douteuse, sous peine de sanctions du gouvernement espagnol. Un nouveau casse-tête pour Josep Maria Bartomeu et Eric Abidal, qui se demandent bien comment ils vont pouvoir renforcer l'effectif barcelonais cet été... Une situation qui pourrait bien arranger le Real Madrid, qui a lui réussi à trouver un accord avec ses joueurs pour qu'une partie de leur salaire soit destiné aux émoluments des nombreux employés du club et pourra donc recruter librement.