Antonio Conte a reçu 3 offres folles

Antonio Conte a quitté Naples après deux saisons. La première a été glorieuse avec le titre de Serie A, la deuxième émaillée de problèmes réguliers, qui ont conduit l’entraîneur à rendre son tablier à la fin de l’exercice. Pour beaucoup, il se dirige forcément vers la reprise en main de la sélection italienne, déjà entraînée par le passé. Mais la situation d’agent libre du technicien italien attise les convoitises.

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Le Corriere dello Sport explique ainsi que Conte a reçu une offre du Fenerbahçe, prêt à la rémunérer 15 M€ par saison. Mais ce n’est pas tout, deux clubs saoudiens lui ont offert un salaire supérieur aux 25 M€ annuels touchés par Simone Inzaghi du côté d’Al-Hilal. De quoi le dévier de son chemin vers la Squadra Azzurra ?